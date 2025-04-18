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Филиппины разрешили поставки говядины из РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Филиппины разрешили поставки говядины и субпродуктов крупного рогатого скота из России, сообщает Россельхознадзор.

"Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран и при активном участии торгового представительства РФ и представителя Минсельхоза РФ на Филиппинах, стало получение доступа российского мяса и субпродуктов крупного рогатого скота на рынок Филиппин", - говорится в сообщении.

В частности, допущена к поставкам говядина и говяжьи субпродукты, за исключением головы, включая глотку, язык и соответствующие лимфатические узлы.

Согласно сообщению, в настоящее время для экспорта на филиппинский рынок аттестованы два российских производителя говядины.

Как уточнили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, это АПХ "Мираторг" ("Брянская мясная компания") и "Агрокомплекс им. Ткачева".

"Филиппины входят в число крупных покупателей мяса крупного рогатого скота на мировом рынке. Ежегодный спрос на эту продукцию превышает 400 тыс. тонн, из которых более 200 тыс. тонн завозится из-за рубежа", - заявил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин, слова которого приводятся в сообщении центра.

По данным ITC Trade Map, на которые ссылается центр, в 2024 году объем импорта говядины и субпродуктов в эту страну достиг 219 тыс. тонн на $648 млн.

Экспортный потенциал российских поставок говядины на Филиппины "Агроэкспорт" оценивает на уровне $10 млн в год.

"Учитывая объемы импорта и потенциал роста потребления, рынок Филиппин является интересным для российских экспортеров. Подушевое потребление говядины там пока очень низкое, но по мере роста экономики и увеличения доходов населения потребление белка животного происхождения будет расти, в том числе мяса крупного рогатого скота. Конкуренция на филиппинском рынке высока, однако любой новый рынок для российских производителей важен как возможность диверсификации поставок и реагирования на изменение спроса", - заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, процитированный в сообщении.

Россельхознадзор Филиппины
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