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Уроженца Ленинграда будут судить по делу о покушении на теракт в Белгороде

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Уроженец Ленинграда предстанет перед судом по обвинению в госизмене и попытке совершить теракт с использованием взрывного устройства в Белгороде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по Белгородской области.

"Установлено, что фигурант, являясь участником украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного в России, и, установив контакт с его представителем, по его указанию заложил самодельное взрывное устройство с целью совершения теракта на одном из объектов социально-культурной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Действия обвиняемого своевременно пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Гражданин Российской Федерации 1989 года рождения обвиняется по ст. 275 (госизмена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой) УК.

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