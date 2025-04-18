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В РФ осужденным и обвиняемым хотят предоставить право обратиться к психологу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность получения психологической помощи для подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

"Осужденные имеют право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи", - говорится в законопроекте 897331-8, опубликованном в базе данных Госдумы в пятницу.

В нем также предлагается предоставить подозреваемым и обвиняемым, которые содержатся в СИЗО и тюрьмах, право "на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы следственного изолятора в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний". При этом "участие подозреваемых и обвиняемых в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осуществляется только с их согласия", говорится в законопроекте.


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