Брать плату за проезд по новому направлению трассы А-289 на Кубани начнут 22 апреля

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" опубликовала тарифы за проезд по участкам запущенной в конце прошлого года федеральной трассы А-289 "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк", которые начнут действовать с 22 апреля.

С декабря дорога эксплуатировалась бесплатно. В конце прошлого года было опубликовано правительственное распоряжение (№3688р) об использовании автомагистрали на платной основе.

Согласно сообщению госкомпании, тарифы за платный проезд по участкам дороги начнут действовать с 22 апреля. Они опубликованы на сайте ООО "Автодор - Платные Дороги".

Так, для легковых автомобилей маршрут от станицы Марьянской до Славянска-на-Кубани будет стоить 391 руб., до Варениковской - 580 руб., до Темрюка - 750 руб. Стоимость проезда между Славянском-на-Кубани и Варениковской составит 189 руб., от Варениковской до Темрюка - 170 руб., от Славянска-на-Кубани до Темрюка - 359 руб.

Госкомпания отмечает, что для пользователей, которые планируют регулярные поездки по трассе, предусмотрены абонементы, позволяющие экономить на проезде до 50% в пересчете на одну поездку. Также на дороге действует программа лояльности, позволяющая владельцам транспондеров T-pass получить скидку до 15%.

Трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток".

Альтернативными маршрутами от Краснодара в сторону Крымского полуострова, Анапы, порта Новороссийск и в обратном направлении являются федеральная трасса А-146 Краснодар - Верхнебаканский, а также автомобильная дорога, проходящая через ст. Новомышастовскую и Темрюк, отмечают в "Автодоре".

Категория нового направления автодороги А-289 - IБ, количество полос движения - 4, протяженность - 118,6 км. В составе объекта 10 развязок со съездами к ближайшим населенным пунктам. На всем протяжении трассы выполнено наружное освещение. Дорога проходит в стороне от близлежащих населенных пунктов и выводит из них весь транзитный транспорт. Путь от Краснодара до Крымского моста по этой дороге составляет не более двух часов.

Средства от сбора платы за проезд по дороге "Автодор" планирует направлять на ее содержание и обеспечение безопасности движения, а также на будущие ремонты, что позволит не использовать для этих целей бюджетные средства, а направить их на дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры.