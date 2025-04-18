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Госорганы РФ могут освободить от исполнительского сбора и ввести штрафы для должностных лиц

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ предложило освободить органы власти и казенные учреждения от уплаты исполнительского сбора по неимущественным требованиям, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (№897328-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Исполнительский сбор - это денежный штраф, который взыскивается, если решение суда не исполнено добровольно в срок. Сейчас он взимается со всех должников, включая государственные органы. По имущественным требованиям для организаций он составляет 7% от суммы взыскания, но не менее 10 тыс. руб., а по неимущественным требованиям - 50 тыс. руб.

Вносимые поправки исключают возможность взыскания исполнительского сбора по неимущественным требованиям, если должник - это орган государственной власти, местного самоуправления, государственного (муниципального) казенного учреждения.

В пояснительной записке указано, что для требований неимущественного характера (например, предоставление жилья сиротам или снос незаконных построек) исполнение занимает длительное время по объективным причинам, таким как процедуры закупок, отсутствие жилья или необходимость проектных работ.

"Взыскание исполнительского сбора с должников-бюджетополучателей при неисполнении ими требований исполнительного документа неимущественного характера... представляется необоснованным для них дополнительным финансовым бременем", - говорится в документе.

Сейчас исполнительский сбор не взыскивается, когда исполнительное производство возбуждено по документам, содержащим требования о принудительном выдворении за пределы РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, а также при наличии оснований для приостановки дела (например смерть должника, его болезнь или мобилизация).

Одновременно в парламент внесён законопроект (N897311-8), который предусматривает личную ответственность чиновников: если орган власти или казенное учреждение не исполнило в срок неимущественное требование, должностное лицо всё равно может быть привлечено к ответственности - со штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Таким образом, финансовое давление на бюджеты снижается, но сохраняется персональная ответственность за неисполнение решений суда.

В случае принятия оба закона вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Исполнительский сбор, уже уплаченный в бюджет органами власти и казенными учреждениями, возвращаться не будет.

Госдума
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