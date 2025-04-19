Ушаков заявил, что Трамп понимает первопричины конфликта на Украине

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Действующая администрация США понимает первопричины украинского конфликта, но созданный на Западе в последние десятилетия антироссийский фон мешает продвигать разумные идеи, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента, понимает первопричины конфликта", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину,

Фрагмент интервью Зарубин выложил в своем телеграм-канале.

При этом Ушаков заметил, что в последние годы и даже десятилетия в США и Европе был создан антироссийский фон.

"И этот фон мешает продвигать вполне разумные идеи, с которыми согласны некоторые руководители, в том числе, в Вашингтоне", - добавил он.