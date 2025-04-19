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12 тыс. человек в районе Ялты остались без электричества из-за аварии на сетях

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Более 12 тыс. человек в Ялте и окрестностях остались без света из-за технологического нарушения на сетях госпредприятия "Крымэнерго", сообщил в субботу министр топлива и энергетики республики Крым Владимир Воронкин.

"Обесточено: 76 ТП (трансформаторных подстанций - ИФ), 5834 точек поставок (12 344 человек)", - написал Воронкин в своем телеграм-канале.

Без электроснабжения остались потребители в Ялте, поселке Массандра и селе Виноградное. Воронкин уточнил, что на месте работают аварийные бригады, которые ведут восстановительные работы.

Крымэнерго Крым Ялта
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