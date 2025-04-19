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Российско-американский экипаж МКС перешел на борт корабля "Союз" для возвращения на Землю

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавта NASA Доналд Петтит перешли с борта Международной космической станции (МКС) на корабль "Союз МС-26", трансляцию вел "Роскосмос".

Экипаж попрощался с остающимися работать на МКС коллегами и перешел на борт корабля, после чего люки между "Союзом МС-26" и модулем "Рассвет" российского сегмента станции были закрыты. В корабле экипаж наденет летные скафандры, проверит герметичность люков и работу всех систем.

Расстыковка корабля от МКС запланирована на 00:56 мск. Затем в 03:27 мск он включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого корабль разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальное сгорит в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", приземление спускаемого аппарата планируется около 04:20 по мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

В Росавиации сообщали, что для встречи экипажа будет задействовано 11 воздушных судов: самолет Ан-26, два самолета Ан-12, а также восемь вертолетов Ми-8.

Экипаж прибыл на станцию 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26". Овчинин завершает третий космический полет, Вагнер - второй, Петтит - четвертый.

Роскосмос МСК Союз МС-26
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