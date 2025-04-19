Режим ЧС ввели в НАО из-за штормового ветра

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Шквалистый ветер повредил два десятка многоквартирных домов и школу в поселке Искателей в Ненецком автономном округе (НАО) в субботу, введен режим ЧС, сообщила врио губернатора региона Ирина Гехт.

"На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение о введении режима ЧС регионального уровня. Это позволит оперативно устранить последствия всех происшествий, связанных со штормовым ветром. С завтрашнего дня начнем восстановительные работы", - написала Гехт в своем телеграм-канале.

Порывами ветра оторвало кровлю со здания школы в поселке Искателей. Учебный процесс остановили, детей эвакуировали, никто не пострадал.

"Приняли решение с понедельника перевести детей, обучающихся в Искательской школе, на дистанционное обучение", - отметила Гехт.

Кроме того, шторм повредил кровлю, фасады и входные группы почти двух десятков многоквартирных домов.

Ранее главное управление МЧС по НАО предупреждало о сильном ветре в субботу с порывами до 25-27 м/с.