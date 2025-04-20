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Корабль "Союз МС-26" с российско-американским экипажем отстыковался от МКС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-26" с космонавтами "Роскосмоса" Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Доналдом Петтитом отстыковался от Международной космической станции (МКС) перед посадкой на Землю.

Трансляцию расстыковки ведет "Роскосмос". В 00:57 мск "Союз МС-26" отстыковался от модуля "Рассвет" российского сегмента МКС и начал удаляться от станции.

После отдаления на безопасное расстояние от МКС корабль в 03:27 по мск включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", приземление спускаемого аппарата планируется около 04:20 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

В Росавиации сообщали, что для встречи экипажа будет задействовано 11 воздушных судов: самолет Ан-26, два самолета Ан-12, а также восемь вертолетов Ми-8.

Экипаж прибыл на станцию 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26". Овчинин завершит третий космический полёт, Вагнер - второй, Петтит - четвертый.

На МКС останется экипаж 73-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Роскосмос МКС Союз МС-26 отстыковка
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