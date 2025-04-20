В Астрахани произошел ландшафтный пожар

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ландшафтный пожар тушат на Городском острове в Астрахани, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 11:27 (10:27 по Москве) в Главное управление поступило сообщение о пожаре на острове Городской. Ландшафтный пожар по фронту 1 500 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения реагируют с привлечением дополнительных сил и средств.

На месте от МЧС России работают пять единиц техники и 17 человек личного состава.