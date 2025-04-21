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Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьером Казахстана

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник в Москве проведет переговоры с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым, который посетит Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, космоса, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, в аппарате правительства РФ сообщили, что особое внимание на переговорах будет уделено реализации договоренностей президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне 27 ноября 2024 года в Астане.

В аппарате правительства отметили, что Россию и Казахстан связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, основанные на принципах равноправия, территориальной целостности, взаимного уважения. Ведется сотрудничество по всем направлениям двусторонней повестки дня, включая торгово-экономическое, межрегиональное, межпарламентское и культурно-гуманитарное. Россия и Казахстан успешно сотрудничают в рамках международных организаций. Позиции двух стран по большинству глобальных проблем совпадают.

Россия является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана. По итогам 2024 года Россия стала лидером по поставкам товаров в Казахстан, а также крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, обеспечив четверть всего притока иностранного капитала в Республику.

В настоящее время в Казахстане реализуется более 30 инвестпроектов с российским участием, в том числе в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, железнодорожном машиностроении, атомной энергетике, в химической отрасли.

Одним из важнейших направлений взаимодействия является космос. Его основу составляет совместное использование космодрома "Байконур". В числе приоритетов - строительство космического ракетного комплекса "Байтерек" для обеспечения запусков перспективных ракет-носителей.

Михаил Мишустин Казахстан РФ
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