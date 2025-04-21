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Прогноз по росту промышленного производства в РФ повышен до 2,6%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития повысило прогноз роста промышленного производства в РФ в 2025 году до 2,6% с 2,0% в сентябрьской версии, одновременно понизив прогноз роста инвестиций в основной капитал - до 1,7% с 2,1%, сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы.

Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства в 2026 году на уровне 2,9% (повысило с 2,4% в сентябрьской версии), в 2027 году - 2,8% (2,6%), в 2028 году - 2,8%.

При этом прогноз роста в обрабатывающей промышленности на 2025 год равен 4,3%, в 2026 году - 3,4%, в 2027 году - 3,6%, в 2028 году - 3,6%.

Рост инвестиций в 2026 году ожидается на уровне 3,0% (также 3,0% в сентябрьской версии прогноза), в 2027 году - 3,3% (также 3,3%), в 2028 году - 3,7%.

"Мы чуть понизили темпы роста инвестиций, они все равно остаются в положительной зоне, но мы снизили их до 1,7%, что все равно хороший рост на фоне высокой базы (в 2024 году рост инвестиций составил 7,4% - ИФ). При этом мы повысили оценки по промышленности в целом и по обработке, исходя из текущей динамики, соотношения спроса и предложения, производственных мощностей", - прокомментировал представитель Минэкономразвития прогнозы по промышленности и инвестициям.

"Экономика становится более фрагментированной, и рост перестал быть фронтальным. Был период 2023-2024 годов, когда рост был фронтальным, сейчас ситуация чуть меняется - где-то повыше, где-то пониже, часть отраслей ушла в минус - вопрос, на какой срок", - добавил он.

Минэкономразвития
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