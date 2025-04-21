Извержение Ключевского вулкана началось на Камчатке

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Ключевской вулкан на Камчатке начал извергаться в воскресенье вечером, сообщила Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в понедельник.

"20 апреля началось эксплозивное извержение вулкана Ключевской стромболианского типа", - говорится в сообщении.

Впервые свечение над кратером вулкана было замечено 20 апреля в 22:04 по местному времени (13:04 мск). Температура термальной аномалии над Ключевским повысилась.

Пока пепловых выбросов на Ключевском не наблюдается. Для вулкана установлен желтый цветовой код опасности для авиации.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.