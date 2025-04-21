Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,35%

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник подрастает на ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 0,35% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2882,78 пункта (+0,35%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,9%.

Подорожали акции банка ВТБ (+0,9%), "Роснефти" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), Сбербанка (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,6%) и "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "Русала" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "ММК" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "ВК" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Москва и Киев в течение предстоящей недели смогут договориться об урегулировании конфликта.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. Тогда обе страны начнут вести серьезный бизнес с США, которые процветают, и обе заработают много денег!" - написал он в социальной сети Truth Social.

Как сообщалось, в пятницу Трамп подтвердил позицию, согласно которой США прекратят попытки урегулировать украинский кризис, если увидят, что одна из сторон не заинтересована в этом.

Киев должен на этой неделе ответить на предложения президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта, которые были переданы Украине ранее, пишет The Wall Street Journal.

"Украина находится под давлением, поскольку на этой неделе должна отреагировать на ряд далеко идущих идей администрации Трампа о том, как положить конец войне", - сообщает издание.

Эти идеи, как говорится в публикации, включают "уступки России" - потенциальное признание Вашингтоном Крыма российским и контроля со стороны России над новыми регионами, а также исключение возможности вступления Киева в НАТО, отмечает газета.

Она, ссылаясь на западных чиновников, пишет, что эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном представителями администрации Трампа украинским коллегам, а также европейским чиновникам на встрече в Париже в четверг минувшей недели.

Ответ, как ожидается, должен последовать на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если позиции Америки, Европы и Украины совпадут, предложения могут быть переданы Москве, подчеркивает The Wall Street Journal.

По ее данным, американскую сторону на встрече будут представлять спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио. В случае одобрения предложений Уиткофф должен будет отправиться в Москву.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты с пятницы в связи с пасхальными праздниками.

Биржи США также не работали в пятницу (Страстная пятница), возобновят работу в понедельник.

На нефтяном рынке утром в понедельник наблюдается заметное снижение котировок. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:05 по Москве составила $66,95 за баррель, что на 1,5% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 1,53% - до $63,69 за баррель.

Торги фьючерсами на нефть эталонных марок Brent и WTI марок в пятницу не проводились, так как биржи были закрыты в связи со Страстной пятницей. По итогам прошлой недели Brent и WTI выросли в цене примерно на 5%. Поддержку нефтяному рынку оказали надежды на заключение торгового соглашения между США и ЕС, а также новые американские санкции против Ирана.