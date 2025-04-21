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Минобороны РФ сообщило о снижении интенсивности огня со стороны ВСУ днем в период перемирия

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что армия Украины снизила интенсивность боевых действий в период пасхального перемирия днем.

"В целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена", - говорится в сообщении министерства.

В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, режим прекращения огня и ведения боевых действий вводился с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

С окончанием действия перемирия Вооруженные силы РФ продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны РФ в понедельник.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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