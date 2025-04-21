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Военные заявили об ударах по ВСУ в ДНР, Сумской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в понедельник, что российские войска нанесли удары по украинским силам в ДНР, Сумской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Щербиновки, Яблоновки и Константиновки в ДНР. Потери украинской армии составили до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак" и два орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новопавловка и Алексеевка Донецкой народной республики. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и пикап", - сказано в сообщении Минобороны.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты ВСУ в районе Богатыря в ДНР. Потери армии Украины составили более 25 военнослужащих, бронетранспортер и автомобиль, сказали в министерстве обороны.

"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и артиллерийское орудие", - сообщило военное ведомство.

По его информации, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Новоданиловки Запорожской области и Понятовки Херсонской области. Уничтожены до 10 военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Минобороны РФ
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