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Балаковская АЭС вывела блок №4 в плановый ремонт почти на месяц

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Энергоблок №4 Балаковской АЭС (Саратовская область) выведен в плановый ремонт с элементами модернизации, сообщается на сайте "Росэнергоатома".

Энергоблок был остановлен 19 апреля в 00:05 по Москве, срок планового предупредительного ремонта - 29 суток.

Отмечается, что за этот период в реакторном отделении будет выполнен капитальный ремонт двух парогенераторов и двух главных циркуляционных насосов, ремонт трех каналов безопасности. В числе значимых работ, запланированных в турбинном отделении, - капитальный ремонт цилиндра низкого давления и деаэратора.

В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся энергоблоки №1, №2 и №3. Их суммарная нагрузка составляет 3 193 МВт.

Балаковская АЭС является филиалом "Росэнергоатома", имеет четыре энергоблока установленной электрической мощностью по 1 тыс. МВт каждый.

Росэнергоатом Саратовская область Балаковская АЭС
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