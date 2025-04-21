Путин поручил рассмотреть вопрос создания суперкомпьютерного центра

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра.

Такое поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам посещения главой государства выставки Форума будущих технологий и встречи с учеными.

В поручении содержится указание предусмотреть возможность предоставления российским исследователям доступа к вычислительным мощностям центра.

Кроме того, согласно документу, кабинет министров при участии заинтересованных организаций, представителей международного научного и экспертного сообщества должен обеспечить подготовку и проведение в 2026 году Форума будущих технологий, "посвященного формированию биоэкономики в Российской Федерации и применению биотехнологий в отраслях экономики".