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Заверенные скриншоты стали чаще использоваться в судах как доказательство

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Заверенные для суда скриншоты в прошлом году стали чаще использоваться сторонами в качестве доказательств, сообщили в Федеральной нотариальной палате.

"В 2024 году российские нотариусы удостоверили 30,8 тыс. доказательств в интернете для суда, что на 9% больше, чем в прошлом году. При этом количество удаленных обращений за обеспечением доказательств, то есть онлайн без визита к нотариусу, выросло на 39%", - говорится в материалах, озвученных на пресс-конференции нотариальной палаты в понедельник.

Нотариальное заверение доказательств помогает участникам процесса в делах о нарушении авторских прав, распространении клеветы в соцсетях, неисполнении условий, оговоренных в переписке, и др.

При этом, как отмечают в нотариальной палате, "доказательство с печатью нотариуса является бесспорным и точно будет принято в отличие от обычных скриншотов, в том числе когда дело уже на рассмотрении".

Федеральная нотариальная палата
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