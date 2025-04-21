Военные сообщили о продолжении боевых действий против ВСУ в Курской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России с полуночи понедельника продолжили уничтожение украинских формирований на территории Курской области, сообщает министерство обороны РФ.

По данным Минобороны, "потери ВСУ после прекращения действия режима прекращения огня составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, два автомобиля, три артиллерийских орудия".

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 375 военнослужащих", - говорится в сводке.

Ведомство отмечает, что "в течение прошедших суток подразделения российских войск в Курской области продолжили соблюдение режима прекращения огня, объявленного с 18:00 19 апреля Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации, и оставались на ранее занятых рубежах и позициях".