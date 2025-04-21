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В Кремле заявляют об открытости РФ к поискам мирного урегулирования на Украине

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия открыта к поискам мирного урегулирования на Украине, продолжает работу с США в этом направлении и надеется, что это даст свои результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования, продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся на то, что эта работа даст свои результаты", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, выразившего надежду на то, что Россия и Украина заключат соглашение об окончании конфликта на текущей неделе.

Дмитрий Песков РФ США Украина
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