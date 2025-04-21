Смоленская АЭС подключила энергоблок №2 после ремонта с модернизацией

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС завершила плановый ремонт с модернизацией оборудования на втором энергоблоке, сообщило управление коммуникаций станции в понедельник.

"Энергоблок №2 Смоленской АЭС включен в сеть после завершения планового ремонта", - говорится в сообщении.

Блок находился в ремонте с 8 марта текущего года. За этот период было выполнено около 500 технологических операций на оборудовании реакторного, турбинного, электрического, химического и других цехов.

Среди прочего был выполнен капитальный ремонт генератора №3. По программе модернизации в реакторном цехе заменены электроприводы на системе питательной воды. По результатам внутриреакторного контроля выполнены работы по восстановлению зазора между графитовыми колоннами и кожухом реактора. В турбинном цехе заменены электроприводы на системе управления арматурой на напоре питательных электронасосов, модернизирована схема управления арматурой с вводом автоматики.

Смоленская АЭС эксплуатирует три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.