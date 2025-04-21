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Число алиментных соглашений в 2024 году увеличилось на 21%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россияне стали чаще мирно договариваться об алиментах на детей, количество таких соглашений выросло на 21%, сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

"В 2024 году нотариусы удостоверили 34 900 таких документов, что на 21% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении ФНП.

В Палате пояснили, что дистанционный формат удостоверения алиментного соглашения позволяет не встречаться лично с бывшим супругом.

"Еще один вопрос, который экс-супруги могут мирно решить через нотариуса, - раздел совместно нажитого имущества. Если семья распалась, а брачного договора не было, имущество все еще можно разделить без болезненного похода в суд", - сказали в ФНП.

По данным нотариусов, за 2024 год удостоверено 26 тыс. соглашений о разделе имущества, приобретенного в браке, что на 5% больше, чем в 2023.

"Особенно актуальной эта возможность становится с учетом возросших судебных госпошлин. Так, например, при разделе имущества на сумму в 25 млн рублей нотариальное соглашение в Москве обойдется экс-супругам примерно в 35 тысяч рублей, а решение вопроса через суд - ориентировочно в 140 тыс. рублей, и это без учета расходов на адвокатов", - резюмировали в Палате.

Федеральная нотариальная палата
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