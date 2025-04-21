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Подписан закон о продлении эксперимента по ограничению авиаперевозок красной икры

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 августа 2027 года срок действия эксперимента по ограничению внутренних воздушных перевозок красной икры непромышленного изготовления на Камчатке. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Также документ включает в эксперимент Чукотку и Хабаровский край.

Инициатива была внесена в парламент группой сенаторов в октябре прошлого года.

С 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года в Камчатском крае проводится эксперимент, направленный на регулирование транспортировки красной икры, которая была добыта непромышленным способом. В рамках этого эксперимента физическим лицам запрещается перевозить более 10 кг красной икры в багаже или ручной клади за один рейс. Цель эксперимента - снижение объемов незаконной перевозки браконьерской икры.

Одобренный закон продлевает срок действия эксперимента до 1 августа 2027 года и распространяет его на Чукотский автономный округ и Хабаровский край.

Ранее комитет Госдумы по транспорту отмечал, что эксперимент привел к сокращению незаконных перевозок браконьерской икры.

Владимир Путин Госдума
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