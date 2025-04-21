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Поисковый отряд смоленского управления судебного департамента примет участие в "Вахте памяти"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Поисковый отряд "Меркурий", созданный работниками Управления Судебного департамента в Смоленской области, примет участие в Международной "Вахте Памяти".

"Акция, посвященная 80-летию Великой Победы, пройдет в двух муниципальных округах региона накануне 9 мая и осенью – перед закрытием поискового сезона", - сообщили в пресс-службе Судебного департамента при Верховном суде России.

По данным Департамента, в августе 2022 года отряд "Меркурий" получил паспорт, а его бойцы – удостоверения членов поискового движения России. Они выезжают на места боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., чтобы найти останки солдат, их личные вещи, документы и по ним установить имя каждого героя.

"Меркурий" также входит в состав смоленского поискового объединения "Долг", которое объединяет активистов и волонтеров с целью благоустройства памятников и мест боевой славы.

"Представители управления Судебного департамента взяли шефство над местом, где были расстреляны и захоронены тысячи советских граждан, павших от рук фашистских захватчиков 1941-1943 годов на западной окраине города Смоленска", - отмечается в сообщении пресс-службы.

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