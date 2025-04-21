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Посол ОАЭ в Москве призвал создавать "почву для созидательного ума"

Доктор Мохаммад Ахмад аль-Джабер написал статью ко Всемирному дню творчества и инновационной деятельности

Посол ОАЭ в Москве призвал создавать "почву для созидательного ума"
Мохаммад Ахмад Аль-Джабер
Фото: Пресс-служба

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты стремятся укреплять сотрудничество с международными партнерами в сфере инноваций, технологий и научных исследований, искусственного интеллекта, передовых производств, мирного атома, прогрессивной медицины и высшего образования, заявляет посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад аль-Джабер.

В своей статье "Устойчивое лидерство в области творчества и инноваций", написанной по случаю отмечаемого 21 апреля Всемирного дня творчества и инновационной деятельности, посол отмечает, что "Объединенные Арабские Эмираты чтят веру в то, что творчество – это не просто выбор, а необходимость для нации, которая нацелена на строительство процветающего будущего, основанного на главенстве знания, превосходстве, глобальном и технологическом лидерстве".

"Поддержка Его Высочества шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, президента ОАЭ, и его заинтересованность в повышении конкурентоспособности ОАЭ в области инноваций сформировали основу укрепления роли Объединенных Арабских Эмиратов в этой области, ведь инвестиции в человеческий капитал – это и есть настоящие инвестиции, обладающие наибольшей устойчивостью. Таким образом, Его Высочество продолжает вести страну по пути к более светлому будущему, уверенно и дальновидно", - пишет аль-Джабер.

Он продолжает: "Во-вторых, данное видение является наследием шейха Заеда бин Султана Аль Нахайяна, который заложил основы современных Эмиратов, построенных на ценностях знания, труда и долгострочного планирования, с искренней верой в то, что человек – это и есть настоящее богатство нации и что его совершенствование, формирование его навыков и способностей – и есть путь к достижению комплексного развития".

"В этой связи, за последние годы Объединенные Арабские Эмираты совершили настоящий скачок в том, что касается творчества и инноваций, заняв первые строчки в рейтингах среди арабских стран и продвинувшись в мировых рейтингах, в том числе в рейтинге международных инновационных показателей, составленном Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Страна смогла выстроить законодательную базу и подходящую инфраструктуру для поддержки сферы технологий, научных исследований и экономики знаний", - говорится в статье аль-Джабера.

По его словам, среди наиболее ярких достижений Эмиратов в данной области – запуск космического аппарата "Аль-Амаль" на Марс: "Эмираты стали первой арабской страной, преуспевшей в высадке космического аппарата на красную планету. Это беспрецедентное научное достижение отразило качество эмиратских кадров и способность страны выдерживать международную конкуренцию в сфере космических технологий".

"Страна продолжила прикладывать усилия и одерживать новые победы на поприще инноваций. Так, был создан Масдар-сити – мировой центр "чистой" энергии и устойчивых технологий. Был также основан "Университет искусственного интеллекта им. Мохаммеда бин Заеда" - первый в мире университет, специализирующийся в этой важнейшей области. Поддержка оказывалась различным старт-ап проектам, проектам в области инноваций посредством бизнес-инкубаторов, особых экономических зон, особенностей законодательства, поощряющих бизнес, развитию научных исследований, программ государственного спонсирования научных и технологических проектов, поддержки исследователей и инноваторов", - пишет высокопоставленный дипломат.

Он отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты "усиленно стремятся к тому, чтобы сделать инновации неотъемлемой частью своей политики во всех областях посредством Национальной стратегии в области инноваций и видения "Мы – Эмираты 2031": "Цель данного плана - сделать ОАЭ мировым центром инноваций и творчества, основанном на экономике знаний и современной науке".

Аль-Джабер в своей статье заключает: "Всемирный день творчества и инновационной деятельности – это не просто день празднования побед в данной области. Это еще и непрекращающийся призыв, обращенный к обществам и странам, укреплять культуру инноваций, создавать благоприятную почву для созидательного ума".

Объединенные Арабские Эмираты, возглавляемые мудрыми руководителями, верят в знания и инновации и стремятся закрепить за собой статус страны будущего и источника вдохновения для всего мира".

Мохаммад Ахмад аль-Джабер ОАЭ
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