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Путин заявил, что поддержку пострадавшим жителям приграничья нужно оказывать столько раз, сколько необходимо

Путин пообещал распространить льготные выплаты на участников региональных подразделений самообороны на границе с Украиной

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Компенсации жителям приграничья, пострадавшим в результате боевых действий, должны быть выплачены столько раз, сколько было случаев нанесения ущерба, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу случаев, если для граждан неоднократно наступают ситуации, когда они имели право на выплату определённых компенсаций и материальной поддержки. Ну, если дважды человек был вынужден покинуть свое место, ну так что же, не он же в этом виноват. Значит, так сложились обстоятельства, и в конечном итоге, государство не обеспечило ему безопасность. Поэтому государство должно сделать всё для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Он напомнил, что ряд необходимых решений уже был принят в отношении жителей Курской области и пообещал проработать вопрос о том, чтобы жителям приграничья в целом поддержка оказывалась столько раз, сколько необходимо.

Кроме того, в ходе встречи президент РФ пообещал распространить льготные выплаты на участников подразделений самообороны в приграничных с Украиной областях.

"Что касается "Барсов" и других подразделений подобного рода. Ну, конечно: если там что-то ещё не работает, обязательно это сделаем, так, чтобы все функционировало, чтобы все эти льготные выплаты распространялись и на эту категорию наших ребят, которые защищают и свои собственные регионы, и Россию в целом", - сказал Путин.

Владимир Путин
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