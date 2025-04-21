Путин отметил, что за годы контроля Украины из нынешних новых территорий РФ выкачивали ресурсы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Ресурсы и деньги новых российских территорий многие годы, когда эти территории находились под украинским контролем, разворовывались и оседали на счетах тех, кто пытается отдать все на откуп своим спонсорам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы там сказали, что с 60-х годов ничего там не происходило, ничего не складывалось, мы это прекрасно теперь понимаем. Там только одним занимались - выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и из этих людей, деньги тырили, извините за простоту выражения, и хранят их до сих пор на банковских счетах за рубежом", - сказал Путин в понедельник на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Поэтому, добавил он, "такое желание и сотрудничать, и отдать все на откуп своим спонсорам". "Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж, и все. Они там на этих деньгах как на крюке сидят, даже если бы и хотели что-то вякнуть, никогда этого себе не позволят, потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардных. Но до сих пор продолжают воровать", - отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что даже оружие, которое поставляется из западных стран, оказывается на черных международных рынках. "То в Африке всплывут, то еще где-то, на Ближнем Востоке. До сих пор продолжают воровать", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что "уровень коррупции на Украине известен". "Но сейчас нам нужно в данном контексте думать о том, чтобы свой долг перед людьми выполнять, особенно перед теми, которые поддержали все, что связано с возвращением на свою историческую родину, в Россию. И конечно, мы должны ответить им тем же, поддержать их, решать те задачи, которые стоят перед территориями, которые накапливались десятилетиями", - сказал глава государства.