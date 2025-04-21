Поиск

Путин отметил, что за годы контроля Украины из нынешних новых территорий РФ выкачивали ресурсы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Ресурсы и деньги новых российских территорий многие годы, когда эти территории находились под украинским контролем, разворовывались и оседали на счетах тех, кто пытается отдать все на откуп своим спонсорам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы там сказали, что с 60-х годов ничего там не происходило, ничего не складывалось, мы это прекрасно теперь понимаем. Там только одним занимались - выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и из этих людей, деньги тырили, извините за простоту выражения, и хранят их до сих пор на банковских счетах за рубежом", - сказал Путин в понедельник на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Поэтому, добавил он, "такое желание и сотрудничать, и отдать все на откуп своим спонсорам". "Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж, и все. Они там на этих деньгах как на крюке сидят, даже если бы и хотели что-то вякнуть, никогда этого себе не позволят, потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардных. Но до сих пор продолжают воровать", - отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что даже оружие, которое поставляется из западных стран, оказывается на черных международных рынках. "То в Африке всплывут, то еще где-то, на Ближнем Востоке. До сих пор продолжают воровать", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что "уровень коррупции на Украине известен". "Но сейчас нам нужно в данном контексте думать о том, чтобы свой долг перед людьми выполнять, особенно перед теми, которые поддержали все, что связано с возвращением на свою историческую родину, в Россию. И конечно, мы должны ответить им тем же, поддержать их, решать те задачи, которые стоят перед территориями, которые накапливались десятилетиями", - сказал глава государства.

Владимир Путин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 21 апреля

Трамп видит хорошие шансы на заключение соглашения по Украине на этой неделе

Путин потребовал не допустить расширения аварийного жилого фонда

Путин потребовал не допустить расширения аварийного жилого фонда

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Президент РФ заявил, что удар по гражданскому объекту в Сумах был нацелен на преступников

Военная операция на Украине

Путин сообщил, что боевые действия возобновились после завершения перемирия

Путин сообщил, что боевые действия возобновились после завершения перемирия

Подписан закон о возможности исполнения решения о призыве в армию в течение года

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ

В России расширены критерии для признания иностранными агентами

Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана

Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6236 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости381 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });