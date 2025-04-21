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Несколько рейсов отправлены на запасные аэродромы из-за ветра в Сочи

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, но экипажи авиалайнеров принимают решения об изменениях в расписании прилетов и вылетов, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи.

"По сообщению метеорологов на ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Сегодня днем экипажами трех рейсов S7-2053, UT-249, UT-267 были приняты решения об уходах на запасные аэродромы по погодным условиям (временный попутный ветер). В настоящий момент рейсы S7-2053 и UT-267 готовы вылететь в Сочи из аэропорта Минеральные воды. От авиаперевозчика рейса UT-249 в настоящий момент не поступала информация о готовности вылета в аэропорт Сочи", - говорится в сообщении.

На данный момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме. За текущие сутки и до 18:00 по московскому времени приземлилось 68 бортов, вылетело из аэропорта Сочи - 60 бортов.

"Погодные условия на момент публикации данного сообщения благоприятные для посадки и взлета самолетов. Однако по прогнозируемым погодным условиям ГК "Аэрофлот" принял решение отмены рейсов SU-1128, SU-1130, SU-1176, а также переносе на 22 апреля двух рейсов SU-1132, SU-1118, о чем пассажиров уведомит авиаперевозчик", - отмечается в сообщении.

В течение ближайших суток авиакомпании будут стабилизировать свое расписание.

"Отметим, что некоторые задержки рейсов связаны с производственными причинами у авиакомпаний, а также поздними прибытиями самолетов в аэропорт Сочи. На время ожидания с пассажирами работают представители авиакомпаний, обеспечивая всем необходимым, согласно требованиям законодательства", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах юга России. Вместе с предприятиями Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

Сочи
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