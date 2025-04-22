Риски дефолтов из-за жесткой ДКП сглаживает возможность переложить расходы в цены

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Риски волны дефолтов на облигационном рынке на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России пока не реализуются - их сглаживает, в том числе, возможность для компаний переложить высокие расходы на обслуживание долга в цены или объем выпуска, считает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Ожидания увеличения количества дефолтов на российском облигационном рынке растут по мере сохранения ставок кредитования на очень высоких уровнях в течение уже достаточно продолжительного времени, говорится в комментарии АКРА о ситуации на долговом рынке. Вместе с тем, количество дефолтов за 2024 год остается достаточно низким: впервые дефолт допустили по своим облигационным займам десять эмитентов, напоминает агентство.

АКРА отмечает, что наиболее распространенным тезисом о надвигающейся волне дефолтов является тезис о высоких процентных ставках, которые эмитентам приходится покрывать. "Действительно, волны дефолтов в 2008-2010 и 2014-2016 годах сопровождались увеличением стоимости заимствований, однако рост процентных ставок в эти периоды был более краткосрочным и меньшим с точки зрения их величин в сравнении с 2022-2024 годами. Если предположить, что уровень процентных ставок был бы значимым фактором для формирования волны дефолтов, то за прошедшие два года можно было бы ожидать увеличение количества дефолтов до уровня, сопоставимого с 2009 годом, однако этого не произошло", - констатируют эксперты агентства.

С одной стороны, тезис о том, что высокие процентные ставки негативно сказываются на финансовом состоянии эмитентов, справедлив, так как расходы на обслуживание долга растут, что при прочих равных приводит к ухудшению кредитного качества. С другой стороны, у компаний есть ряд инструментов для того, чтобы в какой-то степени компенсировать повышенные финансовые расходы, констатирует АКРА.

Если состояние экономики и соответствующего сектора позволяет, то повышенные финансовые расходы могут быть переложены в цены или увеличение объема выпускаемой продукции, говорится в комментарии.

Кроме того, эмитенты могут сократить дивиденды, операционные и капитальные затраты также могут быть оптимизированы. Эти действия могут позволить заметно сгладить статистику дефолтов в сравнении с 2008-2009 и 2014-2015 годами, полагает АКРА.

Макроэкономическим индикатором, с которым связывают общее состояние экономики и колебания которого могут расцениваться в качестве возможного предвестника увеличения количества дефолтов, по мнению агентства, является курс рубля. Так, в 2008 и 2014 годах наблюдалось значительное ослабление рубля, что на фоне заметных валютных заимствований российских компаний (хоть и не на облигационном рынке, а в рамках привлечения банковского кредитования), не имевших соответствующей валютной выручки, стало причиной того, что они не смогли справиться с существенно возросшей нагрузкой.

С 2008 года доля банковского кредитования в иностранной валюте (с поправкой на изменение курса) устойчиво снижалась. Благодаря этому волатильность курса рубля в 2022-2024 годах не оказывала столь значимого влияния на уровень дефолтности на облигационном рынке, хотя и могла сказываться на показателях выручки и рентабельности отдельных эмитентов, отмечается в комментарии.

Достаточно чувствительным для эмитентов является момент погашения долга, будь то облигационное финансирование или банковский кредит. Зачастую бизнес не имеет достаточного объема ресурсов для самостоятельного погашения обязательств и закладывает в свои планы рефинансирование долга. По мере снижения на рынке риск-аппетита кредиторов сокращаются доступная ликвидность и, как следствие, возможности для рефинансирования долга. По мнению АКРА, именно фактор ликвидности наиболее значим с точки зрения формирования волны дефолтов, когда большое количество эмитентов не может привлечь ни банковское, ни облигационное финансирование для погашения своих обязательств.

"В четвертом квартале 2024 года наблюдался дефицит банковской ликвидности, что прослеживалось на долговом рынке, однако уровень дефицита был сравнительно невысок, а впоследствии показатель вернулся в зону профицита", - отмечает АКРА.