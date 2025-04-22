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Росархив готовит публикацию об убийстве Кеннеди на основе рассекреченных советских документов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное архивное агентство (Росархив) на основе рассекреченных советских документов подготавливает публикацию о совершенном в 1963 году убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, сообщил руководитель ведомства Андрей Артизов.

"В прошлом году, еще до избрания Дональда Трампа президентом США, мы решили поднять в отечественных архивах материалы, связанные с этим преступлением, и начали готовить публикацию под названием "Убийство Кеннеди и советско-американские отношения". В ней будет много рассекреченных документов", - сказал Артизов в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

Он уточнил, что редколлегию возглавляет председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В ее состав входят представители министерства иностранных дел РФ и ФСБ, а также Комитета госбезопасности Беларуси.

"Отмечу, что открываются впечатляющие подробности тех трагических событий. В высшей степени достойно повело себя тогда советское руководство, (первого зампредседателя Совета министров СССР Анастаса - ИФ) Микояна специально отправили в Америку, чтобы он выразил сочувствие семье Кеннеди и новому руководству США. Американцам передали копии документов, связанные с (единственным официальным подозреваемым в убийстве Кеннеди - ИФ) Ли Харви Освальдом", - отметил Артизов.

По его словам, "тогда многим в Вашингтоне хотелось, используя довольно длительное пребывание Освальда в СССР, доказать, что Москва затеяла эту историю", однако это "не получилось благодаря взвешенной, грамотной позиции советского руководства".

"Закрытая часть архивов всегда вызывает повышенный интерес. Но по определению нет недоступных документов. Просто с секретными материалами может работать ограниченный круг людей, имеющих на это разрешение. На сегодняшний день в федеральных архивах, подведомственных Росархиву, открыто 97% документов. Если говорить о региональных и муниципальных архивах, то там закрыт только 1%", - сообщил Артизов.

"Но представьте объемы закрытого в Советском Союзе! Тогда тотально все было засекречено. С этим мы и работаем. Недавно прошло заседание Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, приняли очередной план работы по рассекречиванию архивных документов на 2026-2030 годы. В год на федеральном уровне рассекречиваем примерно 9-10 тыс. дел. Потребуется еще несколько десятилетий, чтобы закончить с советским периодом", - резюмировал глава Росархива.

ФСБ Сергей Нарышкин США Кеннеди Дональд Трамп
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