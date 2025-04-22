Россия в I квартале сократила поставки удобрений в Китай на 20%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт российских удобрений в Китай в I квартале сократился на 20% к аналогичному периоду прошлого года, до 1,15 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В денежном выражении этот показатель упал почти на 30% и составил $328 млн.

Поставки калийных удобрений (основной вид удобрений, ввозимых Китаем из России) за три месяца 2025 года составили 1,1 млн тонн, снизившись на 18% год к году.

Импорт Китаем хлористого калия из Белоруссии, напротив, вырос в I квартале на 16% - до 881 тыс. тонн.