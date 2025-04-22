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Четыре человека стали жертвами массового ДТП в Татарстане

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Авария с участием грузовых и легковых автомобилей произошла в Апастовском районе Татарстана, в результате погибли четыре человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики во вторник.

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ДТП произошло сегодня ночью на 59 км автодороги Казань - Буинск - Ульяновск, утончили в ведомстве.

"Водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, "Лада", КамАЗ и Opel. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Sollers, водитель и пассажир автомобиля "Лада" скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Прокуратура Татарстана сообщает, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Татарстан Казань
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