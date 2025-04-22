Два человека пострадали в Махачкале при взрыве газа в многоэтажке

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв бытового газа произошел на верхнем этаже многоквартирного жилого дома в столице Дагестана Махачкале, два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике во вторник.

По системе 112 поступил сигнал, что в Махачкале на улице Бейбулатова произошел взрыв газа без последующего горения на последнем этаже 10-этажного панельного дома, говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы им. Вишневского.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Дагестана, в связи с происшествием надзорным ведомством организована проверка.