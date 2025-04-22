Для военных могут ввести дисциплинарную ответственность за нарушения в природопользовании

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об унификации порядка привлечения к ответственности военнослужащих за совершение административных правонарушений, сообщил один из авторов инициативы, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, предлагается внести в статью 2.5 Кодекса об административных правонарушениях изменения, в соответствии с которыми нарушители из числа военнослужащих будут привлекаться к дисциплинарной ответственности за совершение правонарушений в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными. Речь идет о правонарушениях, совершенных на объектах, в которых такие лица проходят службу либо военные сборы.

Сейчас по данным статьям КоАП они несут административную ответственность на общих основаниях, "что представляется не совсем верным, учитывая традиционно особый статус военнослужащих", отметил глава комитета. Из этого статуса вытекают и особенности привлечения их к ответственности.

Так, в законодательстве уже опробована и закреплена практика назначения военнослужащим именно дисциплинарного взыскания применительно к другим нарушениям, например, в сферах пожарного или строительного контроля, добавил Пискарев.

"Предложенные нами изменения в КоАП позволят обеспечить единообразие подходов к привлечению военнослужащих к ответственности, а также учесть специфику военной службы и традиционно её особый статус, издавна сложившийся в нашей стране", - подчеркнул депутат.