Поиск

Для военных могут ввести дисциплинарную ответственность за нарушения в природопользовании

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об унификации порядка привлечения к ответственности военнослужащих за совершение административных правонарушений, сообщил один из авторов инициативы, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, предлагается внести в статью 2.5 Кодекса об административных правонарушениях изменения, в соответствии с которыми нарушители из числа военнослужащих будут привлекаться к дисциплинарной ответственности за совершение правонарушений в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными. Речь идет о правонарушениях, совершенных на объектах, в которых такие лица проходят службу либо военные сборы.

Сейчас по данным статьям КоАП они несут административную ответственность на общих основаниях, "что представляется не совсем верным, учитывая традиционно особый статус военнослужащих", отметил глава комитета. Из этого статуса вытекают и особенности привлечения их к ответственности.

Так, в законодательстве уже опробована и закреплена практика назначения военнослужащим именно дисциплинарного взыскания применительно к другим нарушениям, например, в сферах пожарного или строительного контроля, добавил Пискарев.

"Предложенные нами изменения в КоАП позволят обеспечить единообразие подходов к привлечению военнослужащих к ответственности, а также учесть специфику военной службы и традиционно её особый статус, издавна сложившийся в нашей стране", - подчеркнул депутат.

Василий Пискарев КоАП Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рособрнадзор заявил, что сдать ЕГЭ, купив фейковые ответы в Сети, не получится

Рособрнадзор заявил, что сдать ЕГЭ, купив фейковые ответы в Сети, не получится

"Мосбиржа" возобновит торги на срочном рынке в 14:20

Султан Омана прибыл на переговоры в Кремль

Султан Омана прибыл на переговоры в Кремль

"Мосбиржа" приостановила торги на срочном рынке

Минпромторг хочет исключить ноутбуки HP и Fujitsu из перечня для параллельного импорта

Минпромторг хочет исключить ноутбуки HP и Fujitsu из перечня для параллельного импорта

Сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин заочно приговорен к 9 годам колонии

Песков заявил, что Киев должен устранить препятствия для переговоров с Москвой

Песков заявил, что Киев должен устранить препятствия для переговоров с Москвой

Церетели похоронят в Тбилиси

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });