Путин высоко оценил усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США

Президент РФ Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США получили высокую оценку президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, эта тема (иранской ядерной программы - ИФ) затрагивалась. Оман проявляет очень существенные усилия для того, чтобы способствовать переговорному процессу. Это действительно то, что может минимизировать угрозу горячей войны в этом регионе и, конечно, эти усилия Омана получили очень высокую оценку российской стороны и президента Путина лично", - сказал Песков корреспонденту "Звезды" Константину Коковешникову.

Тегеран и Вашингтон 12 апреля провели первый раунд непрямых переговоров при посредничестве Омана в столице этой страны Маскате. С тех пор также при посредничестве Омана прошла еще одна встреча в Риме. На этой неделе ожидаются еще две.