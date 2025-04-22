Путин заявил о силах на Западе, стремящихся восстановить отношения с РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - На Западе есть люди, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о встрече патриарха Кирилла и папы римского Франциска.

"Мы все хорошо знаем, все видели, были свидетелями вашей встречи с папой римским (Франциском), который в эти пасхальные дни ушел от нас. Мне кажется, это тоже говорит о том, что на Западе есть еще люди, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений (с РФ - ИФ) и возрождению духовного начала западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах", - сказал Путин на встрече с предстоятелями Русской и Сербской православных церквей.

Патриарх Кирилл на встрече поделился воспоминаниями о недавно усопшем папе Франциске, отметив, что он был человеком твердых взглядов и убеждений. "И несмотря на то, что на него оказывалось очень большое давление также в плане охлаждения отношений с Русской церковью, вот уже он в ином мире, поэтому я могу смело, без испрашивания его разрешения его процитировать. Когда его очень сильно "приперли", простите за грубое слово, он сказал только короткую фразу: "Не ссорьте меня с Кириллом", повернулся и ушел. А воздействовали на него ближайшие сотрудники, что нужно изменить курс, что нельзя, это связано, так сказать, с российской политикой", - рассказал патриарх Кирилл.

Эта фраза папы римского, продолжил он, постоянно была у него в памяти. "Отношения были добрые, ну, а сейчас Господь призвал его в иной мир, но воспоминания о нем самые добрые в плане отношения к России и к Русской церкви", - сказал он.

Путин вспомнил, что неоднократно встречался с Франциском. "Он совершенно очевидно, могу это утверждать, по-доброму относился к России, имея в виду и его латиноамериканское происхождение, и настрой среди подавляющего большинства граждан латиноамериканских стран. Он наверняка это чувствовал и выстраивал отношения и с Россией в доброжелательном ключе", - сказал президент РФ.