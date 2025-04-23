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Российские военные сбили за ночь 11 беспилотников ВСУ над семью регионами РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ночь на среду 11 украинских беспилотников над Тульской, Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской областями и Крымом.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Тульской области, два БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

По одному беспилотнику сбито над Брянской, Калужской и Орловской областями, а также Крымом.

Минобороны РФ беспилотники ВСУ
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