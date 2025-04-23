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Лавров заявил о намерении РФ расширять торгово-экономические связи с Узбекистаном

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Торговые и экономические связи России и Узбекистана развиваются, намечены пути их расширения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Торгово-экономические связи, инвестиционные связи наших стран развиваются, намечены конкретные пути их последовательного и значительного расширения", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым в Самарканде.

Лавров подчеркнул, что отношения России и Узбекистана строятся на принципах суверенного равенства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга.

По словам министра, между странами растёт объём взаимной торговли, несмотря на то, что "работать приходится в непростых условиях незаконных санкций, политического давления и новых турбулентных явлений в мировой экономике".

Лавров добавил, что в ходе предстоящих переговоров предстоит обсудить не только двусторонние вопросы, но и региональную повестку.

В свою очередь, Саидов отметил, что особый смысл встрече придаёт приближающееся 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Для нас это символ героизма, единства и общего исторического подвига. Мы активно готовимся к празднованию этой даты, лидеры наших стран в большом кругу вместе торжественно отметят его в Москве", - добавил глава МИД Узбекистана.

По его словам, предстоящие переговоры помогут выработать новые направления взаимодействия по реализации задач, поставленных лидерами двух государств.

Сергей Лавров МИД Узбекистан
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