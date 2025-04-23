Делегация Белоруссии не смогла вылететь в Казань из-за ограничений в аэропорту назначения

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Делегация правительства Белоруссии во главе с премьер-министром Александром Турчиным не вылетела в Татарстан в среду, как планировалось, из-за введенных ограничений на полеты в аэропорту Казани, сообщили в пресс-службе Совмина.

"Правительственная делегация не вылетела в Татарстан. Аэропорт назначения временно не принимает и не отправляет рейсы: в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены ограничения на полеты", - говорится в сообщении.

Накануне белорусский премьер провел совещание перед визитом правительственной делегации в Татарстан. Было отмечено, что Татарстан - один из важных экономических партнеров Белоруссии среди российских регионов: девятое место по товарообороту, восьмое место по объемам экспорта.

В ходе предстоящего визита были запланированы переговоры Турчина с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, подписание двусторонних документов, посещение ключевых промышленных предприятий Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги. Белорусская делегация намерена, в частности, посетить "ТПК МТЗ-Татарстан", "КАМАЗ" и "ТАНЕКО".

О том, что ограничения на прием и вылет воздушных судов введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщил ранее в среду представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 07:30 МСК введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD);Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что прием и выпуск воздушных судов временно ограничен и в аэропорту Нижнекамска.



