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Аэропорт Казани возобновил работу после снятия временных ограничений

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на полеты воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщает Росавиация.

Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В этот период на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейсы в Казань, отмечается в сообщении.

Самарский аэропорт "Курумоч" в качестве запасного аэродрома в среду принял три рейса, следовавших в Казань из Москвы, Ташкента (Узбекистан) и Худжанда (Таджикистан), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.


Казань Росавиация
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