Минобороны РФ заявило о взятии российскими войсками под контроль Тарасовки в ДНР

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Южная" взяли под контроль село Тарасовка в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в среду.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов в ДНР.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия производства стран НАТО и четыре склада боеприпасов", - сказали в ведомстве.

Вооружённые силы России за сутки сбили 166 украинских беспилотников и девять управляемых авиационных бомб JDAM противника, сообщило инистерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 166 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", - сказано в сообщении.