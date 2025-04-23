РФ передала Эфиопии мобильные лаборатории для работы с инфекциями

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова передала представителям Эфиопии переносную мобильную лабораторию и мобильную лабораторию на базе российского автомобиля ГАЗ, сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

"Переносная мобильная лаборатория на базе пневмокаркаса – это уникальная разработка Роспотребнадзора, позволяющая работать с возбудителями всех групп патогенности. Ее основная особенность – удобство транспортировки. В разобранном виде она умещается в 16 боксов, благодаря чему перевезти ее можно любыми видами транспорта в любую точку мира", - сказала Попова, слова которой привели в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, российская сторона передала Эфиопии мобильную лабораторию на базе российского автомобиля ГАЗ, которая предназначена для оперативного реагирования на вспышки особо опасных инфекций бактериальной и вирусной природы. Мощность лаборатории позволяет делать до 500 исследований в сутки на разные инфекции, включая такие опасные болезни, как лихорадка Эбола, Марбург и оспа обезьян. Время выполнения таких исследований составляет от 30 минут. В Роспотребнадзоре уточнили, что лаборатория обладает высокой проходимостью, что позволяет проводить исследования в труднодоступных районах с соблюдением всех требований биологической безопасности.

Также был передан комплект оборудования для проведения ПЦР и ИФА диагностики.