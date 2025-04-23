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Путин заявил, что предприятия ОПК выполнили гособоронзаказ в полном объёме

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Предприятия оборонно-промышленного комплекса выполнили задания гособоронзаказа в полном объёме, качественно и в срок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В прошлом году практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объёме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружений - с опережением графика", - сказал Путин во время заседания военно-промышленной комиссии.

По его словам, более чем вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов.

"Поставлено также более полутора миллионов беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV - виртуальной реальности", - сказал глава государства.

Владимир Путин
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