Путин заявил, что РФ совершенствует востребованные в войсках образцы вооружений

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия совершенствует наиболее востребованные в войсках образцы вооружений, улучшая их характеристики, заявил президент РФ Владимир Путин в среду.

"Наиболее востребованные на фронте образцы (вооружений - ИФ) быстро совершенствуются, улучшаются их тактико-технические характеристики, причём как с учётом практики боевого применения, так и развития средств противодействия противника", - сказал Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

По его словам, технологическая динамика производств РФ достигнута благодаря обратной связи с передовой. "Такая работа отлажена Минобороны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, и она должна продолжаться на постоянной основе", - подчеркнул Путин.