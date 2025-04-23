Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после ограничений
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на полеты в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты, сообщает Росавиация в среду.
"В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 14:07 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейсы в Казань.
Ранее сообщалось, что в среду над Татарстаном дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа.