Минобороны РФ сообщило о боях за курское село Горналь

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российская морская пехота ведет уничтожение украинских подразделений в селе Горналь Курской области, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Морские пехотинцы успешно вытесняют вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций, расположенных в районе населенного пункта", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки "Север" осуществляют комплексное огневое поражение подразделений ВСУ в населенном пункте Горналь и курском приграничье.

"Продвигаемся в сторону населенного пункта, в котором может быть еще противник. Это Горналь. Сейчас занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории", - сказал на видео Минобороны РФ командир батальона 810-й бригады морской пехоты.

Морские пехотинцы ведут наступление при поддержке артиллерии и дронов, сказал командир батальона.

Его заместитель на видео Минобороны РФ сообщил, что в районе могут оставаться разрозненные группы ВСУ.

Министерство распространило кадры ударов по подразделениям и технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождения от ВСУ Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря.