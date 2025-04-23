Эксперт заявил, что РФ экспортирует в рамках квоты не более 7-7,5 млн т пшеницы из 10,6 млн т

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - РФ в рамках экспортной квоты на пшеницу, объем которой составляет 10,6 млн тонн (на период с 15 февраля по 30 июня), отгрузит не более 7-7,5 млн тонн, прогнозирует гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

"К настоящему времени распределено 83% квоты, но и эти объемы, скорее всего, исполнены не будут, судя по тому, как идет сейчас экспорт - очень вяло, очень медленно. Исполнение будет на уровне 7-7,5 млн тонн", - заявил Петриченко на XIX Международной конференции "Комбикорма - 2025" в среду в Москве.

Напомнив, что "экспорт ячменя и кукурузы в настоящее время стоят на "стопе", он сообщил, что в лучшем случае по итогу текущего сезона (заканчивается 30 июня 2025 года) экспорт пшеницы составит 40 млн тонн" (54,1 млн тонн в прошлом сельхозгоду). В целом экспортный потенциал по всему зерну в этом сезоне он оценивает в 48-49 млн тонн (72,2 млн тонн).

"Получается резкое падение экспорта. Это означает, что экспорт даже не с февраля, а уже с января перестал быть тем паровозом, тем локомотивом на зерновом рынке, который задавал тон как спросу, так и ценам. Он отошел в сторону и вяло дышит, как может", - считает он.

По словам эксперта, не поддерживает зерновиков и внутренний спрос. Более того, по итогам этого сельхозгода Петриченко прогнозирует снижение потребления зерна на 1 млн тонн, до 84 млн тонн.

"Вообще на рынке ситуация парадоксальная: низкие запасы зерна и низкое потребление. Это ненормально, так не должно быть", - сказал он, назвав одной из причин этого мощный экспорт в первой половине сезона (июль-декабрь 2024 года). В результате переходящие запасы в сельхозорганизациях на юге и Черноземье низкие, "в Поволжье и за Уралом картина получше", отметил он.

Говоря о ситуации на мировом рынке, Петриченко заявил, что там "очень острая конкурентная среда". "Мы толкаемся в одной цене где-то с ноября, очень плотная картина. Это не дает нам ничего хорошего: для роста цены на экспортном базисе перспектив уже нет, для снижения - да. Но чтобы снизиться, надо предложить зерно, а у нас его нет, запасы низкие", - сказал он.

По его словам, цена на пшеницу нового урожая "смотрится на уровне $220-240 за тонну" при нынешних $250 за тонну (FOB). "При укреплении курса рубля наши экспортные дела могут оказаться хуже", - констатировал эксперт.