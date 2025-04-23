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Автобус с детьми попал в ДТП в Севастополе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Восемь детей госпитализированы в результате ДТП с автобусом в Севастополе, сообщает пресс-служба полиции города.

Полиция организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего группу детей.

По предварительной информации от сотрудников Госавтоинспекции городского УМВД России, 53-летний водитель автобуса Scania неправильно выбрал безопасную дистанцию, вследствие чего автобус столкнулся с попутным автомобилем Honda. От удара легковушку откинуло на двигавшийся впереди нее автомобиль BMW, сообщили в полиции.


Севастополь ДТП
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